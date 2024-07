Reševanja si sledijo eno za drugim: letalska enota posredovala petkrat 24ur.com Letalska policijska enota je tekom sobote z dežurno GRZS ekipo za reševanje v gorah do 18. ure posredovala v kar petih reševanjih, ki so si sledila eno za drugim, so sporočili iz PU Kranj. Lani v istem obdobju je bilo takih helikopterskih reševanj 38, letos jih je že 42.

Sorodno











Omenjeni Helikoptersko reševanje

Kranj Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Luka Dončić

Primož Roglič

Borut Pahor

Aleksander Čeferin