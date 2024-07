1500 metrov nad morjem in do deset stopinj hladneje 24ur.com Tisti, ki jim je na morju prevroče, pa se vse pogosteje odpravijo kam višje, preverili smo obisk na Rogli, kjer je na 1500 metrih nad morjem do deset stopinj hladneje. Tudi ta konec tedna je tam več tisoč ljudi.

