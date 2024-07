Na zadnji seji pred počitnicami v ospredju afera Litijska in nakup računalnikov N1 Državni zbor bo zadnje redno zasedanje pred parlamentarnimi počitnicami začel s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrom, v ospredju bodo tokrat očitki o nakupu stavbe na Litijski in nakupu prenosnih računalnikov. Še prej bo DZ potrdil izvolitev devetih evropskih poslancev.

Sorodno



Omenjeni Robert Golob Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Primož Roglič

Vlado Kreslin

Janez Janša