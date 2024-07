Golob na očitke opozicije: Ko je gospodarstvo uspešno, se je najlažje ukvarjati z zimzelenimi temami RTV Slovenija DZ zadnje redno zasedanje pred parlamentarnimi počitnicami začenja s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrom. V ospredju so bili tokrat očitki o nakupu stavbe na Litijski in nakupu prenosnih računalnikov.

Sorodno