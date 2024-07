Za sofinanciranje gradnje javnih najemnih stanovanj v dveh letih 26 milijonov evrov SiOL.net Stanovanjski sklad je objavil program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot za leti 2024 in 2025. Program, za katerega je zagotovljenih 26 milijonov evrov, bo namenjen podpori projektom lokalnih skladov in občin ter neprofitnih stanovanjskih organizacij, so sporočili z ministrstva za solidarno prihodnost.

