Najemniki, starejši od 70 let, bi lahko končali na cesti zurnal24.si Državni zbor je obravnaval predlog novele stanovanjskega zakona, ki med drugi ureja tudi razmerja in najemnine v denacionaliziranih stanovanjih. Opozicija mu nasprotuje in poudarja, da napovedane spremembe ne odpravljajo neustavnosti, lastniki namreč še vedno ne bodo mogli prosto razpolagati s svojo lastnino.

Sorodno