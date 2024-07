Fajon pred vrhom Nata: Izpolnili bomo obveznosti do zavezništva N1 Pred začetkom vrha Nata je slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon dejala, da bo Slovenija izpolnila svoje obveznosti do zavezništva in pomoči Ukrajini. Slovenija bo prispevala, kar lahko, je povedala. "Zavezali smo se, da bomo vsako leto prispevali pet milijonov evrov," je dodala.

Sorodno