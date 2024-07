Vrh Nata v Washingtonu se je včeraj pričel s slovesnostjo ob 75. obletnici Severnoatlantskega zavezništva. Slovesnosti so se udeležili premier dr. Golob in Tina Gaber, podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon in minister za obrambo Marjan Šarec. Slovesnost je potekala v avditoriju Andrew W. Mellon, kjer so 4. aprila 1949 Severnoatlantsko pogodbo podpisale Belgij ...