Srebrna nit za pravico starejših do mobilnosti SiOL.net V društvu Srebrna nit so v javnem pismu opozorili na širjenje pojavov starizma oziroma nenaklonjenost ljudem zaradi starosti. Pri tem opozarjajo, da veliko starejših voznikov poroča, da so mlajši zaradi njihove starosti bili do njih nestrpni. Pozivajo, da bi mobilnost kot dodatno pravico starejših zapisali v zakon o dolgotrajni oskrbi.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Marjan Šarec

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Janez Janša