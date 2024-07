Predsodki zaradi starosti: Slovenci pogosto nestrpni in nesramni do starejših voznikov Maribor24.si Veliko starejših voznikov poroča, da so zaradi njihove starosti doživeli nestrpnost s strani mlajših.

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Robert Golob

Marjan Šarec

Janez Janša