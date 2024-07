V Idriji zasegli kar 44 kilogramov konoplje: 39-letni Srb in 51-letni Hrvat v priporu Dnevnik Med hišno preiskavo na območju Idrije so novogoriški kriminalisti minuli mesec zasegli 44 kilogramov konoplje. Danes so sporočili, da je preiskava zaključena, osumljenca pa v priporu.

