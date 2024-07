Na Idrijskem našli enega večjih laboratorijev za gojenje konoplje. Zasegli so je 44 kilogramov. RTV Slovenija Novogoriški kriminalisti so v hišni preiskavi na Idrijskem našli enega večjih laboratorijev za gojenje konoplje v državi. Zasegli so okrog 44 kilogramov prepovedanih mamil. Dva od štirih osumljencev sta bila po zaslišanju izpuščena na prostost.

