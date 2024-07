Skorajda ne mine dan, da se ne bi hudo telesno poškodoval kolesar, tu so napotki za varno kolesarjenje Lokalec.si Včeraj so na PU Celje obravnavali 17 prometnih nesreč, od tega eno s hudimi poškodbami, eno z lažjimi in 15 prometnih nesreč z materialno škodo. Prometno nesrečo s hudimi poškodbami so0 v dopoldanskih urah obravnavali na relaciji Rimske Toplice – Zidani Most, kjer je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča padel kolesar. “Skorajda ne mine teden, da ne bi obravnavali prometnih nesreč v katerih ...

