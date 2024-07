Na območju Policijske uprave Novo mesto (Dolenjska, Posavje in Bela krajina) se je ta konec tedna odvijalo veliko število javnih prireditev, na katerih je v preteklih letih prihajalo tudi do večjih in množičnih kršitev javnega reda in miru. ''S prilagojeno organizacijo dela in povečano prisotnostjo policistov smo uspeli zagotoviti javni red in mir in do hujših kršitev ni prišlo,'' poročajo s ...