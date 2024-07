Modi na obisku pri Putinu: Srce boli in krvavi, ko umirajo nedolžni otroci RTV Slovenija Indijski premier Narendra Modi je med obiskom v Moskvi dejal ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, da vojna ne more rešiti težav, ob tem pa poudaril, da je še posebej boleče in grozljivo gledati umiranje nedolžnih otrok.

