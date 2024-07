Vrh Nata: Zelenski bo dobil letala F-16 SiOL.net Članice Nata so Ukrajini začele dobavljati vojaška letala F-16, je ob robu vrha zavezništva v Washingtonu povedal ameriški državni sekretar Antony Blinken. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je potezo pozdravil, Norveška pa je napovedala, da bo Ukrajini prav tako še letos dobavila omenjena letala. "Medtem ko govorimo, je dobava letal F-16 Ukrajini v teku, in sicer iz Danske in Nizozemske," je dejal Blinken.

Sorodno































































































Omenjeni Danska

Nizozemska

Norveška

Ukrajina

Volodimir Zelenski Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Marjan Šarec

Janez Janša