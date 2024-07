(AFERA TRENTA) Senat imenovan mimo zakona in sodnega reda, porotnika okužena s strankami tranzicijske levice Demokracija Piše: M. I. (Nova24tv.si) Danes je proti prvaku opozicije Janezu Janši na Okrožnem sodišču v Celju v zvezi zadevo Trenta (oz. kot jo nekateri poimenujejo Patria 2) potekala seja, kjer specializirano državno tožilstvo preganja Janšo in dva domnevna sostorilca zaradi domnevne zlorabe položaja ali pravic. Proces poteka proti Janši, nekdanjemu predsedniku uprave Imosa Branku Kastelicu in nekdanjemu di ...

Sorodno