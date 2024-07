Na sojenju Janezu Janši obramba zahtevala izločitev sodnikov porotnikov in predsednice sodišča Primorske novice Na celjskem sodišču se je včeraj pred sodnim senatom, ki ga vodi sodnica Cvetka Posilovič, začelo sojenje prvaku SDS in nekdanjemu predsedniku vlade Janezu Janši, nekdanjemu direktorju Eurogradenj Klemnu Gantarju in nekdanjemu predsedniku uprave Imosa Branku Kastelicu. Tožistvo jim očita zlorabo ...

Sorodno