V šestdesetih letih je bila Špela Rozin prva jugoslovanska filmska igralka, ki ji je uspel preboj v evropski Hollywood – postala je kraljica italijanskih vesternov, peplumov, kriminalk in mjuziklov, obenem pa je briljirala v jugoslovanskih filmih, v partizanskih epopejah in v sodobnih urbanih dramah, toda slovenski filmi so jo odkrili šele zdaj. A bila je očitna. Nezgrešljiva. ...