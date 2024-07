Helena Tahir (1992) je ena najprodornejših vizualnih umetnic mlajše generacije pri nas, ki primarno deluje na področjih grafike, slikarstva in risbe. Je rezidenčna mlada umetnica v ljubljanski Švicariji, ki deluje pod pokroviteljstvom Mednarodnega grafičnega likovnega centra, in tam trenutno ustvarja, umetniško prakso pa nadgrajuje s poučevanjem na oddelku za grafiko na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in...