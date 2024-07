“Ti napadi na civilne ukrajinske cilje samo še potrjujejo to, kar ves čas govorimo: da je Rusijo treba ustaviti” PORTAL PLUS Obrambni minister Marjan Šarec, ki sicer v kratkem odhaja v Bruselj, je jasno povedal, kaj je edina opcija za končanje vojne v Ukrajini. Fantomski mirovniki in ljubitelji Putinove politike gotovo niso preveč zadovoljni. (Vir: MMC)

