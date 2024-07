“Vojska je tako močna, kolikor vanjo vlagaš” – Marjan Šarec v Washingtonu o tem , da bo cilj dveh odstotkov BDP na leto dosežen do leta 2030 topnews.si Minister za obrambo Marjan Šarec je pred začetkom vrha zveze Nato v Washingtonu zavrnil namige, da Slovenija ne izpolnjuje svojih zavez glede porabe za obrambo, in je slovenskim dopisnikom zagotovil, da se poraba za obrambo povečuje, cilj dveh odstotkov BDP na leto pa bo dosežen do leta 2030. “Naša vlada je resno pristopila k tej […]...

