Melita Župevc zapušča Golobov kabinet, počela bo tole … Demokracija Piše: C. R. Vlada je na predlog premierja Roberta Goloba na redni seji razrešila državno sekretarko v kabinetu predsednika vlade Melito Župevc, so sporočili po seji. Državna sekretarka je zaprosila za razrešitev z 11. avgustom, saj bo nastopila funkcijo vodje slovenskega predstavništva pri Združenih narodih (ZN) in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju. Predsednica republike Nataša Pirc

