Vlada: Za ustanovitev pokrajin ni političnega soglasja 24ur.com Za ustanovitev pokrajin ni političnega soglasja, zato je regionalni razvoj treba krepiti skozi funkcionalne regije, izpostavlja vlada v stališču do zaključkov posveta glede ustanavljanja pokrajin, ki jih je sprejel državni svet. Vlada tudi ne podpira predloga DS glede združljivosti županske in poslanske funkcije, so sporočili po seji vlade.

