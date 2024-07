Spomin na lansko poletno vremensko kalvarijo je še svež, računi zanjo pa še vedno prihajajo. Vlada je danes potrdila program odprave posledic škode v kmetijstvu. Kot so pojasnili, so pozeba, neurja s točo in poplave lani na kmetijskih pridelkih povzročila za kar 88,3 milijona evrov škode.