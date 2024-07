Koalicija vložila novelo, ki prepoveduje poveličevanje nacizma in fašizma RTV Slovenija Koalicijske poslanske skupine so v parlamentarni postopek vložile predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki prepoveduje poveličevanja nacizma in fašizma. V Sloveniji namreč to po trenutni zakonodaji ni izrecno prepovedano.

