Pijana ženska nadlegovala goste v kampu Primorske novice Včeraj ob 21.22 je bila policija obveščena o kršitvi javnega reda in miru v izolskem kampu. 56-letni ženski, ki je pod vplivom alkohola nadlegovala goste, so odredili pridržanje. Izdali so ji plačilni nalog.

