Ovadili direktorja koprske družbe, trgovskega zastopnika in tri direktorje družb iz Celja Primorske novice Koprski kriminalisti so zaključili dalj časa trajajočo kriminalistično preiskavo in na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper 50-letnega Slovenca, direktorja koprske družbe, 58-letnega Italijana, trgovskega zastopnika iste koprske družbe, in tri italijanske državljane, direktorje treh družb iz Celja.

Sorodno