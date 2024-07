Koprski kriminalisti ovadili pet oseb zaradi gospodarskega kriminala Primorski dnevnik Koprski kriminalisti so zaradi suma davčne zatajitve ter suma ponareditve ali uničenja poslovnih listin ovadili pet oseb, enega slovenskega državljana ter štiri italijanske. Državni proračun naj bi oškodovali za okoli pol milijona evrov, so sporočili iz Policijske uprave Koper. Predkazenski postopek so kriminalisti začeli na podlagi dveh kazenskih ovadb Finančne uprave RS. Kot so ugotovili v preisk ...

Sorodno







Omenjeni Celje

Evropska unija

Italija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Marjan Šarec

Challe Salle

Tadej Pogačar