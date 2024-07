Zeleni prehod je za Evropo, Slovenijo in tudi za Velenje neizbežen Vlada RS Velenje je gostilo 5. Letni politični dialog premogovnih regij znotraj EU v prehodu, ki ga v sklopu Pobude za premogovne regije v prehodu organizira Evropska komisija. Dvodnevna mednarodna poslovna konferenca, je bila namenjena lokalnim, regionalnim in nacionalnim predstavnikom ter deležnikom pravičnega prehoda iz EU in Zahodnega Balkana.

