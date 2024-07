Na neformalnem zasedanju ministrov v Budimpešti tudi o odpornem upravljanju z vodami Vlada RS V okviru Madžarskega predsedovanja Svetu Evropske unije v Budimpešti poteka neformalno zasedanje ministrov za okolje. Ena od osrednjih tem zasedanja je odporno upravljanje z vodami oziroma iskanje rešitev za oblikovanje vseevropskega, celovitega in dolgoročnega pristopa k zagotavljanju vodne varnosti, tudi pred naravnimi nesrečami kot so suše in poplave.

