Vlada in sindikati javnega sektorja korak bližje dogovoru SiOL.net "Nekateri bistveni elementi skupnega dela plačnega sistema so dogovorjeni. Obe strani sta bili pripravljeni sklepati kompromise. Naslednji teden bomo ta delni dogovor najverjetneje parafirali," je danes po koncu pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja o novem plačnem sistemu dejal sindikalist Branimir Štrukelj. Cilj vlade Roberta Goloba je, da se nov plačni sistem uveljavi s 1. januarjem 2025.

