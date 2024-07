Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so po današnjih krovnih pogajanjih o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij sporočili, da so se uskladili o nekaterih bistvenih elementih. Zdaj bodo pripravili pregled dogovorjenih rešitev in ga predvidoma prihodnji teden tudi parafirali.