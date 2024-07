Slovenci uspešni na tekmovanju Seeds for the Future Delo Huawei v Italiji gostil European Seeds for the Future 2024 za spodbujanje bodočih digitalnih voditeljev. Na sklepni slovesnosti evropske izvedbe programa so v Rimu podelili nagrade najbolj izstopajočim dosežkov udeležencev. Dve izmed najboljših ekip, ekipa Anaphero iz Irske in ekipa BioBuddy iz Nizozemske sta si s svojima idejama prislužili priložnost za sodelovanje na svetovnem tekmovanju Tech4Go...

