Ministrstvo: Z regulacijo psihoterapije povečujemo dostopnost, varnost, kakovost in preglednost storitev #video SiOL.net Na ministrstvu za zdravje so konec junija v javno razpravo poslali predlog zakona o psihoterapevtski in klinični psihoterapevtski dejavnosti, prejšnji teden pa so nato javno razpravo podaljšali z enega na dva meseca. Pojasnjujejo, da z regulacijo psihoterapije povečujejo dostopnost, varnost, kakovost in preglednost storitev, so sporočili.

