Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je v 12. etapi dirke po Franciji od Aurillaca do Villeneuve-sur-Lota grdo padel in pod vprašaj postavil nadaljevanje francoske pentlje. Za zdaj informacij o njegovem stanju ni, po videnem sodeč pa je padel na desno ramo, ki je bila precej odrgnjena in okrvavljena.



Več na Ekipa24.si