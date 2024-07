Pogačarja pretresel Rogličev padec: Pa tako dobro mu je šlo Sportal Tadej Pogačar je tudi v stresni 12. etapi Dirke po Franciji brez težav ubranil rumeno majico vodilnega na dirki, čeprav je bil tudi sam v začetku vročega in napornega dne udeležen v padec. A če se je Pogačar v začetku etape le zvrnil s kolesa in se izognil poškodbam ter izgubi časa, je imel veliko večjo smolo njegov izkušenejši rojak in tekmec Primož Roglič, ki je grdo padel v zaključku etape. "Pr...

