Možganovi po odvzemu živine zahtevajo 35 tisoč evrov odškodnine 24ur.com Rudi Možgan, rejec iz Krškega, ki so mu novembra lani inšpektorji nezakonito odvzeli 24 glav goveda, zahteva 35 tisoč evrov odškodnine zaradi duševnih bolečin in slabega stanja vrnjenih živali. Če poravnava ne bo uspela, bodo odškodnino izterjali po sodni poti, tudi od veterinarske inšpektorice Danuše Štiglic, napoveduje Možganov odvetnik Franci Matoz. Stroški, povezani z odvzemom, oskrbnino in z...

