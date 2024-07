Pred potovanjem se pozanimajte, kam in kako lahko potujete s hišnim ljubljenčkom RTV Slovenija Dopustniki se na pot pogosto odpravijo tudi s hišnimi ljubljenčki. Znotraj EU to ne predstavlja večje težave, saj z evropskim potnim listom za hišne živali veljajo enotna pravila potovanja. Pravila potovanja za štirinožce pa so bolj kompleksa zunaj EU.

Sorodno