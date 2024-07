“Pražijo se na soncu, s sabo pa nimajo niti vode” Primorske novice Vročinski val vztraja, kopališča natlačena, težav s počutjem in zdravjem kot posledica vročine in poletnih aktivnosti pa vse več. V veliki meri gre za posledice nespametnosti in pretiravanja, čeprav večina pozna priporočila zdravnikov, kako ravnati v pasji vročini, ugotavlja specialistka splošne ...

Sorodno















Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Marjan Šarec

Janja Garnbret

Janez Janša