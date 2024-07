Hrvaško zajel vročinski val, rdeče vremensko opozorilo velja za vse regije v državi RTV Slovenija Na Hrvaškem se še naprej spopadajo s hudo vročino, temperature pa so se ponekod že zjutraj povzpele do 28 stopinj Celzija. Z izjemno visokimi temperaturami se spopadajo tudi v drugih državah v regiji, kjer te dosegajo celo do 40 stopinj.

Sorodno