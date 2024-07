V uporu zapornikov v Trstu osem poškodovanih RTV Slovenija V zaporu Ernesto Mari v Trstu je sinoči prišlo do upora zapornikov, v katerem je bilo skupno poškodovanih osem ljudi. Zaporniki so protestirali zaradi prenatrpanosti objekta in slabih razmer za bivanje, ki jih je še poslabšal vročinski val.

