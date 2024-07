V koronejskem zaporu, kjer je sinoči prišlo do upora, je danes popoldne umrla oseba. Po neuradnih informacijah so iz zapora poklicali 118, ko so prišli na kraj, pa so reševalci našli mrtvega zapornika. Za zdaj ni še jasno, ali gre za moškega ali žensko in na kakšen način je oseba umrla. Reševalci so poleg tega oskrbeli drugo osebo zaradi slabosti in jo odpeljali v bolnišnico.