Na škotski obali poginilo 77 pliskavk Slovenske novice Morski sesalci so še iz neznanega razloga nasedli na plaži otoka Sanday. Strokovnjaki so hoteli pomagati 12 preživelim, a so jih morali evtanazirati.

Sorodno









Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Tadej Pogačar

Marjan Šarec

Challe Salle