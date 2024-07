Ob upokojitvi Parkerjevega dresa Srbi ugnali Francoze RTV Slovenija V Lyonu sta se na pripravljalni tekmi pomerili Francija in Srbija. Z 79:67 so bili boljši gostje, po obračunu pa so upokojili številko devet, ki jo je na dresu nosil najboljši francoski košarkar vseh časov Tony Parker.

