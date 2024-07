V dvoboju Jokića in Wembanyame na pripravah boljši Srb Sportal Srbska moška košarkarska reprezentanca je v Lyonu na pripravljalni tekmi pred prihajajočimi olimpijskimi igrami v petek zvečer premagala Francijo z 79:67. Prvi strelec tekme je bil zvezdnik NBA Nikola Jokić z 20 točkami in 12 skoki. Victor Wembanyama je za Francijo dosegel 14 točk in 10 skokov.

