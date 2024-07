Matthew McConaughey s fotografijo zatečenega očesa prestrašil oboževalce 24ur.com Nesreča nikoli ne počiva in na to niso imuni niti zvezdniki. Ko je Matthew McConaughey nedavno na svojem profilu na Instagramu delil fotografijo zatečenega očesa, so se njegovi sledilci močno ustrašili za njegovo zdravje. Kot je razložil igralec, ga je pičila čebela, ali je burna reakcija okoli očesa povezana z alergijo, pa ni razkril. Prav tako ni znano, ali se je nesreča zgodila na snemanju fil...

