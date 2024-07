V prometni nesreči umrl voznik, poškodovano tudi 14-letno dekle Lokalec.si Na cesti, ki pelje od Črnega Kala proti mejnemu prehodu Sočerga, se je danes zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl voznik osebnega avtomobila iz Avstrije. Do nesreče je prišlo, ko je 61-letni voznik osebnega avtomobila z območja Kopra pri Kubedu prehiteval kolono vozil in čelno trčil v nasproti vozeči avtomobil. Policisti Policijske uprave Koper so bili o nesreči obveščeni ob 13.08. Na kraju ...

Sorodno

































































Omenjeni Avstrija Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Matjaž Kek

Boštjan Poklukar

Janez Janša

Alenka Bratušek