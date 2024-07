V tragični nesreči na slovenskih cestah umrl 35-letni motorist, poškodovana pa tudi mlajša sopotnica Lokalec.si V petkovi prometni nesreči na Tolminskem je umrl 35-letni ukrajinski motorist, so danes sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica. V nesreči sta bili udeleženi tudi 44-letna voznica osebnega avtomobila in mlajša sopotnica z območja severne Primorske, ki sta bili lažje poškodovani. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so ugotovili, da je 35-letni motorist vozil po glavni cesti iz Kobari ...

