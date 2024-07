Southgate: Preživel sem že vse težke trenutke in v finalu se ne bojim ničesar RTV Slovenija Anglija na veliko lovoriko čaka 58 let, evropski prvak pa ni bila še nikoli. Španija po imenitnih predstavah lovi rekordni četrti evropski naslov. Nedeljski finale v Berlinu si boste lahko ogledali na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Sorodno